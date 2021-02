Guida ubriaco e fa un incidente: denunciato 25enne di Polesine Zibello

E' stato coinvolto in un incidente stradale ma stava guidando la sua auto dopo aver esagerato con le bevande alcoliche. Un 25enne di Polesine Zibello è stato identificato e denunciato dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza. Il giovane, dopo essere stato sottoposto all'alcoltest, è risultato con un tasso alcolemico più di una volta il limite consentito dalla legge di 0,5 grammi per litro. Al termine di alcune veloci indagini i militari di Polesine Zibello lo hanno segnalato all'Autorità GIudiziaria.