Guida ubriaco, poi l'incidente: denunciato 18enne e patente ritirata

Le pattuglie dell’Aliquota Operativa e Radiomobile e delle Stazioni carabinieri di Borgotaro, Berceto, Bedonia, Santa Maria del Taro e Bardi hanno effettuato diversi posti di controllo, sulle principali vie di comunicazione ed all’uscita dei caselli autostradali di Borgotaro e Berceto, identificando 653 persone e controllando 621 autovetture.

Nello specifico, sono stati impiegati militari in “borghese” dell’aliquota Operativa con auto di copertura con compiti di osservazione ed individuazione di potenziali autori di reati “predatori”.

Tanti i controlli alla circolazione stradale con alcuni autisti sanzionati al termine delle verifiche con “etilometro” in dotazione. Un ragazzo ligure, appena maggiorenne, a seguito di un incidente stradale, veniva sottoposto al test alcolemico e trovato con valori ben al di spora della norma (1,95 g/l), tali da essere denunciato perché ritenuto responsabile di guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche, e la propria autovettura sequestrata per la confisca.

L’attività posta in essere ha consentito anche di segnalare alla locale Prefettura, per uso personale di sostanze stupefacenti, 6 ragazzi compresi tra i 18 e i 27 anni, perché trovati in possesso di sostanze stupefacenti quali hashish e cocaina. Inoltre venivano sanzionati amministrativamente altri 3 uomini del luogo, per manifesta ubriachezza.