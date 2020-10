Guida ubriaco, si rifiuta di fare l'alcoltest e aggredisce i carabinieri: 23enne denunciato

Si era messo alla guida della sua auto dopo aver esagerato con le sostanze alcoliche ed era completamente ubriaco. Quando i carabinieri di Traversetolo lo hanno fermato ad un posto di controllo ha reagito, scagliandosi contro di loro: un 23enne è stato fermato e denunciato. Il grave episodio si è verificato nella serata di martedì 6 ottobre: durante un controllo stradale infatti i carabinieri si sono trovati di fronte al conducente che, mentre stava per essere sottoposto all'alcoltest, ha reagito nei confronti dei militari. Per il giovane sono scattate due denunce: una per guida in stato di ebrezza e una per resistenza a pubblico ufficiale.

Nel corso della giornata di ieri i carabinieri di Parma e provincia hanno effettuato numerosi controlli sul territorio: i militari delle stazioni Parma Centro e Oltretorrente hanno denunciato per porto abusivo di armi un 40enne domenicano che aveva un coltello con una lama da 10 centimetri e un giovane di 27 anni, che è stato trovato in possesso di un rompivetro con la punta in acciaio. Sempre a Parma, tra via Garibaldi e via Farini, i Nas hanno ispezionato alcuni locali ed hanno dato alcune multe per le scarse condizioni igienico-sanitarie e per la somministrazione di bevande ai minori di 18 anni. A Fontanellato i carabinieri hanno denunciato un 22enne ucraino per truffa. Il giovane, infatti, è riuscito a farsi accreditare su una postpay 800 euro per il pagamento di un frigorifero che la vittima della truffa, un 58enne, non ha mai ricevuto.