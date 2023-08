Guidano la moto senza patente e assicurazione: sanzionati un 18enne e un 22enne

Continuano i controlli dei Carabinieri di Parma per garantire la massima sicurezza in questi giorni di metà agosto. Diverse le infrazioni al codice della Strada segnalate ai competenti uffici della Prefettura, in particolare è stato sanzionato per guida senza patente un 18enne residente a Parma, gravato da pregiudizi di polizia, il quale nei pressi di via Verdi è stato visto alla guida, di un ciclomotore Beta di sua proprietà.

Controllato in via Trento, è risultato sprovvisto della patente per poterlo condurre, inoltre il veicolo è risultato sprovvisto dell’assicurazione obbligatoria per le responsabilità civili. Il mezzo è stato di conseguenza sottoposto a sequestro amministrativo, con una sanzione di diverse centinaia di euro. Un 22enne di Parma, controllato in via La Spezia alla guida del motociclo Honda SH del padre, è risultato privo della patente necessaria per la guida del mezzo, venendo di conseguenza sanzionato. Multato anche il genitore per l’incauto affidamento del veicolo al figlio, mentre il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo;