Guidano ubriachi e usando il cellulare: automobilisti multati a San Secondo

Nel corso del corrente mese di ottobre militari della Stazione di San Secondo Parmense in collaborazione con agenti della Polizia Locale delle Terre del Basso Taro, hanno intensificato i controlli sulle principali arterie stradali - SP10 per Cremona e SP 44 per Fontanellato - con l’obiettivo di prevenire comportamenti scorretti alla guida e contrastare la commissione di reati.

Nel corso dei servizi, sono state controllate 35 persone e 27 veicoli. A seguito del controllo alla circolazione stradale sono state elevate sanzioni penali per guida in stato di ebrezza alcolica. Il denunciato è un uomo residente “nella bassa” che nelle fasi del controllo manifestava i tipici sintomi di chi ha abusato di bevamde alcoliche. L’etilometro fugava ogni dubbio in quanto l’uomo è risultato avere un tasso alcolemico superiore a 0,5 che è il limite consentito dalla legge. L’uomo è stato denunciato alla Procura per guida in stato d’ebbrezza e la patente ritirata. Diversi gli automobilisti sanzionati per il mancato uso delle cinture di sicurezza, l’uso del telefono cellulare alla guida e velocità pericolosa nel centro abitato.

Un giovane è stato sanzionato perché sorpreso alla guida di un monopattino senza indossare il giubbotto retroriflettente ad alta visibilità.

I controlli sono stati estesi anche ad alcuni esercizi pubblici del territorio, dove sono state controllate 75 persone, una delle quali denunciata per ubriachezza in luogo pubblico.