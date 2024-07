Guidava con una patente falsa, denunciato

Nel corso del servizio una pattuglia della Stazione Carabinieri di Tizzano Val Parma ha proceduto al controllo di un 38enne nigeriano residente a Lesignano de’ Bagni. L’uomo ha attirato l’attenzione dei Carabinieri che hanno approfondito il controllo sulla patente. Dagli accertamenti eseguiti risultava che l'uomo non aveva mai sostenuto alcun esame di guida. Ha riferito alle forze dell'ordine che la patente gli era stata rilasciata dalle autorità polacche a seguito del superamento di un esame sostenuto online. I Carabinieri sempre più perplessi, hanno proceduto a un approfondito esame ispettivo del documento, attestando la non autenticità del documento.

Per avere un ulteriore riscontro, i militari hanno comparato attraverso la consultazione di una specifica banca dati in uso all’Arma dei Carabinieri la patente in possesso del nigeriano con analogo documento originale. La comparazione dei due documenti ha evidenziato macroscopiche differenze, certificandone l’assoluta falsità. A questo punto i Carabinieri non hanno potuto fare altro che sequestrarla e denunciare in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma il 38enne perché ritenuto responsabile del reato di uso di atto falso. Durante i controlli, sono stati circa 7 grami di hashish con 5 persone fra i 18 e 48 anni segnalati alla Prefettura di Parma in quanto trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente destinata all’uso personale.