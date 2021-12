Guidava il camper senza aver mai conseguito la patente: denunciato 44enne parmigiano

Un 44enne di Parma è stato trovato alla guida di un camper sebbene sprovvisto di patente in quanto mai conseguita: per lui denuncia per guida senza patente e sequestro del camper. L'episodio è avvenuto in provincia di Reggio Emilia. I carabinieri infatti hanno svolto alcuni controlli alla circolazione stradale che ha portato alla denuncia e la segnalazione di diversi conducenti.

Un conducente è stato sorpreso guidare un motociclo dopo aver fatto uso smodato di bevande alcoliche: a lui i carabinieri hanno ritirato la patente di guida, sequestrato il motociclo, procedendo alle sanzioni previste dalla legge. Un conducente è stato sorpreso alla guida di un camper senza patente perché mai conseguita: per lui denuncia per guida senza patente e sequestro del camper. Altri 3 conducenti sono stati trovati in possesso di modiche quantità di droga la cui detenzione è stata ricondotta all’uso personale non terapeutico ed ora rischiano la sospensione della patente.