Guidava un'auto ma non aveva la patente e in casa nascondeva chiavi alterate e pistola

I Carabinieri della Stazione di Sorbolo hanno denunciato in stato di libertà un 36 enne del luogo per furto e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. Alcuni giorni fa, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Sorbolo Mezzani, nel corso di un servizio perlustrativo, ha notato una coppia a bordo di un’autovettura in sosta posizionata in un angolo defilato di un parcheggio della via Mantova. Nell’immediatezza i militari hanno accertato che l’uomo alla guida era privo di patente, perché mai conseguita, e che l’auto sulla quale si trovava non era di sua proprietà. Successivamente, approfondendo il controllo, sono stati rinvenuti all’interno dell’autovettura, parzialmente occultate, grimaldelli, cacciaviti e chiavi di vario genere delle quali l’uomo non era in grado giustificarne il possesso.

All’esito della perquisizione effettuata presso la sua abitazione, in cantina, è stata rinvenuta una pistola ad aria compressa priva di tappo rosso. Il prosieguo degli accertamenti effettuati sull’autovettura ha permesso di appurare, contattando la proprietaria del veicolo, che l’uomo, già ospite presso l’abitazione della donna, si era appropriato delle chiavi della macchina allontanandosi senza il consenso della proprietaria. A questo punto il 36enne, raccolti tutti gli elementi, è stato denunciato alla Procura delle Repubblica di Parma perché ritenuto responsabile di possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli nonché del furto dell’auto.