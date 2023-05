Guidavano con un tasso alcolemico superiore alla norma: patenti ritirate

Lungo week endi di lavoro e controlli per la Compagnia Carabinieri di Parma. In vista del Primo Maggio sono stati intensificati i controlli del territorio lungo gli assetti viari della pedemontana, al fine di assicurare un viaggio in sicurezza ai tanti cittadini che hanno deciso di trascorrere un periodo di relax sulle colline parmensi.

Complessivamente sono stati controllati 37 vetture e 81 soggetti. L’attività ha prodotto diverse sanzioni per infrazioni al codice della strada per il non corretto utilizzo delle cinture di sicurezza. Denunciate due persone, entrambe per il reato di guida in stato di ebrezza alcolica. Si tratta di due italiani: Il primo di 25 anni, residente a Bergamo, che è stato controllato alla guida della propria autovettura e sottoposto ad accertamento etilometrico, è stato riscontrato avere un tasso pari a 1,23 g.l., con conseguente ritiro della patente di guida. Il secondo di 40 anni, residente a Parma, controllato alla guida della propria autovettura e sottoposto ad accertamento etilometrico, è stato riscontrato avere un tasso pari a 1,18 g.l. Anche in questo caso al conducente è stata ritirata la patente di guida.