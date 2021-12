Ha il Green pass scaduto ma tiene aperto lo studio medico: dottoressa denunciata dai Nas di Parma

Aveva il Green pass scaduto ma ha continuato a svolgere, come se nulla fosse, la sua attività di medico di base a San Giorgio Piacentino. I Nas di Parma hanno individuato e denunciato una dottoressa, medico di base, appartenente ad uno studio associato di medici di medicina generale. La donna, infatti, non aveva la certificazione valida poichè non si era ancora sottoposta alla somministrazione della terza dose del vaccino anti Covid.

Proseguono infatti i servizi di controllo a livello nazionale svolti dai Carabinieri dei Nas al fine di verificare il rispetto dell'obbligo di vaccinazione da parte dei medici e degli operatori di interesse sanitario. L'attività di controllo, avviata nel mese di novembre, ha consentito finora di monitorare 6.600 posizioni e di evidenziare, a oggi, 308 figure professionali del settore sanitario che svolgevano la propria attività sebbene inadempienti all'obbligo di vaccinazione per la prevenzione del Covid-19.

Tra questi, i NAS Carabinieri hanno individuato e deferito alle Procure della Repubblica 135 tra medici, odontoiatri, farmacisti, infermieri e altre figure ritenute responsabili di esercizio abusivo della professione per aver proseguito lo svolgimento delle proprie attività nonostante fossero oggetto di provvedimenti di sospensione emessi da Autorità sanitarie e relativi Ordini. In tale contesto di verifiche sono state inoltre eseguite chiusure e sequestri di 6 studi medici e dentistici nonché di 2 farmacie, al cui interno svolgevano l'attività professionisti già sospesi.