Bivacca nei pressi di un albergo in disuso, alla vista dei carabinieri tenta la fuga: perquisito e denunciato. Negli slip 30 involucri di hashish

Nel pomeriggio di domenica 11 giugno una pattuglia dei carabinieri della Compagnia salsese, impegnata nei quotidiani controlli del territorio finalizzati al contrasto dei reati predatori e dello spacciodi droga, ha notato nei pressi di una struttura alberghiera in disuso un giovane che, alla vista della pattuglia di servizio, ha tentato di evitare il controllo, cambiando improvvisamente direzione ed aumentando il proprio passo.

I militari, insospettiti, l’hanno raggiunto e perquisito. Lo stesso, risultato essere un giovane del posto, è stato trovato in possesso di una trentina di piccoli involucri di carta, occultati sia nelle sue tasche sia negli slip.

Ciascun pacchettino conteneva circa un grammo di hashish pronto per essere venduto. Nascosto sotto gli indumenti, inoltre è stato trovato anche un pezzo ancora da sezionare in dosi della stessa sostanza, per un totale di circa cinquanta grammi sottoposti a sequestro. Alla fine delle verifiche lo stesso è stato denunciato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.