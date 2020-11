I banditi assaltano una villetta di Marano: rubati orologi per oltre 5 milioni di euro 

Un assalto studiato nei minini particolari, che ha fruttato oltre 5 milioni di euro. E' questo infatti il valore approssimativo degli orologi che alcuni banditi hanno rubato nella serata di ieri, lunedì 2 novembre, all'interno di una villetta di Marano, nella zona Sud di Parma. I ladri, approfittando dell'assenza del proprietario, si sono introdotti all'interno dell'abitazione, hanno smurato la cassaforte per portarsi via gli 84 orologi di lusso - delle marche più prestigiose - che si trovavano all'interno. E' stato un colpo mirato: il proprietario della villa infatti è un commerciante di oggetti preziosi. Sul posto sono arrivati i poliziotti delle Volanti che hanno effettuato un sopralluogo e che hanno avviato le indagini per cercare di risalire all'identità dei banditi.

