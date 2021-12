I carabinieri del 4° Reggimento di Roma impegnati per due settimane in città

Saranno impegnati per le prossime due settimane i carabinieri del 4° Reggimento di Roma che coadiuveranno le pattuglie della Compagnia di Parma nei servizi di vigilanza nelle zone del centro città e nel controllo delle aree verdi. L’impiego dei carabinieri a cavallo, oltre che un servizio di rappresentanza che richiama le gloriose tradizioni dell’Arma, consente di rafforzare il dispositivo di prevenzione repressione dei reati di spaccio di sostanze stupefacenti, nelle aree verdi con un più agevole controllo nelle zone non facilmente accessibili a causa delle barriere naturali. Saranno presenti quotidianamente per le vie della città.

Il 4° Reggimento carabinieri a cavallo, costituito il 1° Aprile 1963, è l’ultimo reparto interamente a cavallo delle Forze Armate Italiane. Oltre ai servizi nelle normali attività d’istituto, quali pattuglie e perlustrazioni in aree impervie dell’intero territorio nazionale, e a fornire concorso nei servizi di ordine pubblico e soccorso in caso di pubbliche calamità, il Reggimento, attraverso il Gruppo Squadroni, esegue il celebre Carosello Storico, saggio di alta scuola di equitazione e sintesi dell’addestramento raggiunto dai cavalieri dell’Arma.