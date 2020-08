Rave party illegale sul greto del Ceno: 12 giovani denunciati

Un vero e proprio rave party illegale, con tanto di casse e piattaforme per i Dj ma in versione ridotta. L'altra notte un gruppo di giovani e giovanissimi - tra cui alcuni di origine straniera - hanno dato vita ad una festa sul greto del torrente Ceno. Alcuni residenti, svegliati dalla musica ad alto volume, hanno avvertito i carabinieri. I militari di Varano de' Melegari sono arrivati sul posto ed hanno identificato i giovani. In tutto sono stati dodici i partecipanti alla festa ad essere denunciati.

