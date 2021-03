I carabinieri per la tutela agroalimentare di Parma sequestrano oltre 65 tonnellate di cereali e farine

Denunciato il titolare di un'azienda per frode in commercio

Il Reparto Tutela Agroalimentare (RAC) di Parma ha sequestrato 65.531 kg di farina di grano e 223 kg di mais, del valore di circa 160.000 euro per carenza di elementi idonei a stabilire la provenienza del prodotto ed uso improprio della terminologia evocante il biologico. Il titolare dell'azienda è stato denunciato per frode in commercio, poiché aveva posto in vendita farine di qualità e provenienza diversa da quelle dichiarate in etichetta. Nei suoi cofronti sono state elevate sanzioni per 7.500 euro.