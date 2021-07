I carabinieri sentono odore di marijuana durante un controllo: arrestato 31enne con 250 grammi di 'erba'

Il giovane di Borgotaro aveva la droga in una busta, pronta per essere spacciata

Stava transitando, a Borgotaro, a vordo della sua auto, alle sei del pomeriggio di ieri, mercoledì 30 giugno, quando i carabinieri hanno deciso di fermarlo per un normale controllo stradale. Il giovane valtarese di 31 anni, che sarebbe stato arrestato poco dopo, a quel punto sapeva già di essere nei guai. Si è fermato ma appena ha aperto il finestrino per esibire i documenti di guida che i militari gli avevano chiesto, il forte odore di marijuana ha tolto ogni dubbio.

Quel ragazzo stava trasportando droga: 250 grammi di 'erba' in particolare. I carabinieri, infatti, a quel punto, hanno perquisito l'auto, trovando la sostanza stupefacente. La droga, che era all'interno di una busta, era già essiccata e pronta al consumo. Per il 31enne sono scattate le manette per detenzione di sostanze stupefacenti: ora si trova agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.