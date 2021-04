I Folletti carichi di regali per personale e pazienti del Covid Hospital e dell’Ospedale dei bambini

Il loro motto, come ripete la presidente Enza Salvati, è “Non vogliamo lasciare indietro nessuno” e così I Folletti hanno aumentato i regali. La prima attenzione ai pazienti dell’Ospedale dei bambini e del padiglione Barbieri oggi Covid hospital. Ma per questa Pasqua, ancora alle prese con la pandemia, hanno voluto consegnare un pensiero, quale gesto di vicinanza e gratitudine, a tutto il personale del Covid Hospital e del Pronto Soccorso oltre a quello in corsi nella struttura pediatrica “Pietro Barilla”.

Oltre 200 regali con un bigliettino di auguri e 500 pacchettini per il personale sono andati alla direttrice del Covid Hospital Tiziana Meschi, alla direttrice delle Professioni sanitarie del dipartimento Rosa Salamina e alle coordinatrici infermieristiche Tiziana Vallara, Maria Mannarino, Sara Pattini, Rosetta Castellino, Antonella Liaci e al coordinatore Andrea Sances, i quali, con l’aiuto dei colleghi, si faranno ambasciatori per farle avere ai pazienti.

Pacchi ancora più grandi e personalizzati per l’Ospedale dei bambini dove, anche qui, i regali sono stati consegnati alle coordinatrici infermieristiche, rappresentate dalla direttrice Professioni sanitarie Rita Lombardini, e al direttore del dipartimento Gianluigi de’ Angelis affinché si facciano carico di farli avere ad ogni bambino. Un impegno che il personale si è preso con il sorriso sulle labbra ringraziando a nome di tutti i colleghi per questo pensiero che è diventata una piacevole consuetudine.

“Un grazie alla Polizia di Stato, alla Polizia stradale, alla Barilla e all’Esselunga – ha dichiarato la presidente Enza Salvati – e un grazie agli amici, i volontari, le persone che hanno voluto partecipare che ci hanno permesso di portare un sorriso ancora più grande e una speranza ai pazienti ricoverati nei reparti del Maggiore e al personale che lo sta assistendo”.

“La Polizia di Stato ha subito accolto con immenso piacere l’invito a partecipare a una così bella iniziativa – ha commentato il Questore Massimo Macera – È un semplice gesto che ci permette di essere vicini ai piccoli pazienti e a tutte le loro famiglie. Un sentito Grazie va inoltre a tutto il personale sanitario che nel difficilissimo momento attuale, con spirito di sacrificio e abnegazione, sta lavorando incessantemente prendendosi cura di tutti noi”.

Simbolica stretta di mano da parte del direttore generale Massimo Fabi ai Folletti e alla Polizia di Stato nonché alla Polizia stradale: “La vicinanza che avete dimostrato ai nostri operatori è un gesto importante, soprattutto in questo periodo in cui si stanno facendo carico di un’enorme mole di lavoro per il quale non li ringrazierò mai abbastanza”.