I Nas di Parma fanno chiudere un bar con il 100% dei lavoratori in nero

I carabinieri del Nas di Parma hanno accertato, all'interno di una bar della val d'Enza, la presenza del 100% dei lavoratori in nero, oltre a condizioni igienico sanitarie carenti e la mancata predisposizione del manuale di autocontrollo redatto secondo i principi del sistema Haacp. I militari, che hanno effettuato alcuni controlli all'interno di locali tra Parma e Reggio Emilia - per quanto riguarda la regolarità del lavoro, il rispetto delle misure di sicurezza e delle norme anti Covid-19 - hanno disposto la sospensione dell'attività fino alla regolarizzazione del rapporto di lavoro di tutte le persone presenti all'interno del bar. Tutti e 5 i lavoratori, infatti, erano in nero. Al legale rappresentante i carabinieri hanno contestato sanzioni per un importo complessivo di 17 mila euro.

