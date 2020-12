I Nas di Parma sequestrano 30 chili di prodotti da forno in una pasticceria

I Carabinieri del Nas di Parma, nell'ambito dei servizi rivolti a garantire la sicurezza alimentare e il rispetto delle norme anti-Covid, hanno controllato alcuni esercizi pubblici della città. In un bar pasticceria a Reggio Emilia hanno trovato e sequestrato 30 chili di alimenti vari - prodotti da forno e preparazioni gastronomiche - contenuti in sacchetti di plastica privi di qualsiasi informazione di rintracciabilità (indicazioni relative a alla provenienza, data di confezionamento). E' stato inoltre accertato il mancato possesso dell'attestato di formazione per il personale alimentarista relativo a 4 dipendenti dell'attività. I prodotti sono stati sequestrati mentre al legale responsabile dell'attività, un 41enne del posto, sono state elevate sanzioni per 2.400 euro. Il valore commerciale dei prodotti alimentari sequestrati ammonta a 500 euro.