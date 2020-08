I Nas di Parma sequestrano 70 chili di preparati per gelati scaduti

I carabinieri dei Nas di Parma hanno effettuato controlli ed ispezioni all'interno di alcune gelaterie per verificate il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed amministrative. A Reggio Emilia, all'interno di un locale, i militari hanno trovato una situazione di irregolarità: sono stati sequestrati 20 chili di preparati per pasticceria e gelateria scaduti. Nella Bassa reggiana i Nas hanno trovato altri 50 chili di preparati per gelati scaduti e li hanno sequestrati.

Le condizioni igienico sanitarie dei locali della seconda gelateria, destinati a laboratorio di produzione e stoccaggio delle derrate alimentari, non erano adeguate; erano presenti anche ragnatele e ragni. Ai titolari sono state comminate multe per un totale di 5 mila euro. Il titolare di una terza gelateria, sempre a Reggio Emilia, è stato denunciato per tentata frode in commercio: aveva messo in vendita gelato prodotto con materie prime diverse, per origine e provenienza, da quelle dichiarate.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

t