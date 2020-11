I Nas di Parma sequestrano oltre 400 giocattoli privi della certificazione

Carabinieri del Nas di Parma, nell'ambito dell'attività di controllo della sicurezza dei giochi in vendita, in un negozio della cosiddetta area Ovest, hanno rinvenuto e sequestrato oltre 400 giocattoli di vario tipo (stelle filanti, trombette e coriandoli), tutti privi della marcatura Ce (marchio di Certificazione europea) che è obbligatoria per i giocattoli commercializzati nella Comunità Europea che rispondono a requisiti di sicurezza predisposti. Alla luce di quanto emerso, al legale rappresentante dell'attività sono state contestate le violazioni amministrative e comminate sanzioni per un importo di 5.000 euro.