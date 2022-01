I Nas propongono la chiusura di un ristorante in pessime condizioni igienico-sanitarie

Nel corso dei controlli agli esercizi pubblici, oltre a verificare l’attuazione delle disposizioni in materia di COVID 19, è stato individuato un ristorante della provincia dove sono state riscontrate carenze igienico sanitarie in merito alle procedure di autocontrollo per la gestione dei rifiuti e al mantenimento del buono stato delle attrezzature e dei locali: in tale circostanza, i militari del NAS, unitamente a quelli della Compagnia di Parma, hanno proposto alla competente Autorità Sanitaria la chiusura del locale.