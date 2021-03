I Sindaci della provincia di Parma hanno ricordato le vittime del Covid

Ieri, 18 marzo, prima Giornata Nazionale in memoria delle vittime del Covid-19, i Sindaci del Parmense hanno osservato un minuto di silenzio davanti ai Municipi e si sono poi recati, con fascia tricolore e con Gonfalone, ai cimiteri del loro comune per rendere un doveroso omaggio a chi non c'è più, e che a causa del Covid spesso non ha potuto neanche avere un momento di commiato.

Il 18 marzo 2020 fu la giornata più drammatica della prima fase della pandemia, con le città ed i paesi deserti, il lockdown nella sua forma più rigida, i silenzi rotti dalle sirene delle ambulanze. E poi i numeri, impressionanti, dei ricoveri nei nostri ospedali, nei reparti e nelle terapie intensive, i numeri esponenzialmente cresciuti dei decessi: e dietro ad ognuno di questi numeri una persona, una donna, un uomo, con le loro famiglie ed i loro affetti.

L’iniziativa vuole ricordare e per manifestare la vicinanza di tutte le nostre comunità.