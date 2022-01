I testimoni: "Ecco cos'è accaduto: lo abbiamo visto accoltellare"

"Ho sentito delle urla e ho guardato verso la strada. Mi sono accorto che due uomini stavano ligitando in modo molto violento. I due si stavano urlando contro e ad un certo punto uno dei due è caduto a terra. Poi, dopo pochi minuti ho visto un uomo sanguinante dalla schiena che chiedeva aiuto alle persone per strada. E' entrato in un bar e il barista ha chiamato il 118 e la polizia".

Un commerciante racconta cos'è successo ieri, venerdì 14 gennaio, nella zona di via Verdi: un 46enne è stato accoltellato da uno sconosciuto che stava litigando con una terza persona. Il motivo della lite è ancora ignoto anche se sembra si sia trattato di motivi passionali, così come la dinamica esatta dell'aggressione: il 46enne, che ora si trova in ospedale con ferite di media gravità, stava passando per caso e si è imbattuto nella lite. Dopo pochi istanti è rimasto vittima della violenza di uno dei due, che aveva un coltello con il quale lo ha colpito. Dopo la richiesta di aiuto l'uomo è stato soccorso e portato in ospedale: la polizia sta indagando sul caso.