I testimoni: “Un boato, poi polvere e detriti ovunque. Sembrava l’inferno, il finimondo”

Un boato, poi polvere e detriti. Ovunque. "Sembrava l'inferno, il finimondo. Come se fosse scoppiata una bomba. Sassi che volavano dappertutto e ci siamo rifugiati dentro". Lo dice una delle testimoni presenti sul luogo dell'incidente e che abita in via Toscana.



"Abbiamo sentito un botto pazzesco. Poi abbiamo capito: a essere deragliati gli ultimi vagoni di un treno merci ma fortunatamente si è evitata una tragedia. Ci sono pochi ferti, lievi. I danni sono stati alle infrastrutture circostanti, alla strada e alle macchine". È un'altra delle testimonianze raccolte sul luogo dell'incidente del treno merci deragliato oggi pomeriggio sui binari che costeggiano via Toscana.

Un'altra testimone che abita qui aggiunge: "Abbiamo sentito un boato fortissimo, poi polvere e detriti. Sembrava fosse esplosa una bomba. Il tutto sarà durato non più di due-tre minuti. A un certo punto sembrava la fine del mondo, non capivamo bene cosa stesse accadendo e ci siamo riparati dentro perché non sapevamo cosa stesse succedendo. Il treno ha frenato per lungo tempo, non so: ho come l'impressione che qualcosa non abbia funzionato o che la velocità non fosse adeguata".