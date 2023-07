Identificato il corpo senza vita trovato in via Mantova: è di Dimitry Rufolo

Era scomparso l'11 luglio, Dimitry Rufolo. Non è più rincasato, da allora. Il suo corpo è stato trovato senza vita e in evidente stato di decomposione all'interno di un parcheggio in via Mantova, alla Metro. Cinquantasei anni, nato a Parma, viveva nel reggiano e amava suonare il sax e scrivere versi. Sull'accaduto sta indagando la Polizia. Esclusa la pista dell'omicidio, per ora si batte quella del suicidio. Sono ancora poco chiari i contorni della vicenda, l'autopsia farà definitivamente luce su fatti.

L'uomo era stato trovato all'interno della sua auto lunedì sera. Era apparso subito evidente che la morte risalisse a qualche giorno prima. Immediatamente non si era riuscito a dare un'identità, poi le indagini hanno fatto il loro corso dando un nome e un cognome all'uomo.