"Il calo dei positivi? Meno tamponi domenica"

“Non abbassare la guardia e continuare a rispettare le norme sul distanziamento sociale, uso corretto della mascherina e lavaggio frequente delle mani”. E’ la raccomandazione di Paolo Cozzolino, direttore del dipartimento di Sanità pubblica dell’AUSL, che arriva dopo aver reso pubblici i dati dei nuovi positivi al Coronavirus registrati nella giornata di ieri – 1 dicembre – a Parma e provincia.

“Il netto calo del numero dei nuovi positivi, che sono “solo” 35 rispetto ai numeri a tre cifre dei giorni scorsi, – spiega Cozzolino – non è il risultato di un miglioramento della diffusione del virus, che al contrario continua a circolare. I nuovi positivi sono infatti riferiti a domenica 29 novembre, giorno in cui sul territorio era programmato un numero inferiore di tamponi. Non abbiamo comunque arretrati di test da eseguire: nel quadro della variabilità giornaliera, il dato medio di positivi delle ultime settimane resta sempre di circa 130 casi al giorno”.