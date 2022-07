Il caso del chirurgo accusato di violenza sessuale, la difesa: "Nessuna molestia, ma visite scrupolose"

Per Gianfranco De Lorenzis, medico specialista in chirurgia dell'obesità, accusato di violenza sessuale aggravata e continuata, il pm ha chiesto 12 anni di condanna. Il chirurgo 69enne, per l'accusa, avrebbe molestato 28 donne. Lo specialista in chirurgia bariatrica, che aveva lavorato in una clinica di Parma, sarebbe stato denunciato da alcune pazienti per fatti che vanno dal 2007 al 2016. Le pazienti sarebbero state molestate nel suo studio, altre prima di entrare in sala operatoria o addirittura dopo l'intervento.

Ieri l'arringa fiume degli avvocati del chirurgo. La difesa ha puntato invece sulla mancanza di molesie ("Si trattava di visite scrupolose, specie per pazienti obese a rischio di certe patologie"). La sentenza è attesa per domani