Il Colorno piange Saccani: addio al presidente del club

Il Colorno ha perso il suo presidente: a 69 anni si è spento Mauro Saccani, numero uno del club gialloverde. Avrebbe dovuto compiere 70 anni ad agosto. Se l'è portato via un malore improvviso. Saccani ricopriva la carica di presidente dal 2014, prima era stata una bandiera del Colorno Calcio come giocatore poi era passato dietro la scrivania come dirigente. La società lo ricorda con un post su Facebook: "Ciao presidente, resterai sempre con noi".