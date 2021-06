Il Comitato Tardini sostenibile: "Questo stadio è troppo importante per Parma"

Il Comitato Tardini sostenibile chiede chiarezza riguardo alla questione Stadio. Il progetto di restiling dello Stadio non convince le associazioni ambientaliste, che spesso si sono incontrate per fare il punto della situazione riguardo al progetto di demolizione e ricostruzione dell'impianto che sorge nel cuore della città. "Se sorgerà ancora nella stessa posizione - dice Sandro Fontanesi, del Comitato Tardini sostenibile - deve essere una cosa molto modesta, deve avere rispetto per l'ambiente, bisogna considerare che siamo in uno quartiere popolato, deve essere molto tranquilla come cosa. Questo progetto però è troppo 'grande', invasivo. Qua bisogna vedere i disegni per capirlo, è troppo importante e riempie tutta l’area esistente. Resta a pochi metri dal controllo del confine esistente e tutto attorno diventa una piazza. E' una geometria che va a coprire quasi tutto, per non parlare di quanto diventa alto l'impianto. Anche più alto rispetto a quello esistente, con funzioni a mio parere inutili per uno stadio delle dimensioni di Parma".