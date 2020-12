Il Covid uccide altri 7 anziani, balzo in avanti delle terapie intensive

Altri 119 nuovi casi di Covid tra Parma e provincia, con 71 sintomatici. Ma a preoccupare nelle ultime 24 ore è il numero dei morti: altri 7. Si tratta di 4 donne, di 71, 81, 92 e 99 anni, e 3 uomini, di 59, 81 e 89 anni. Consistente balzo in avanti anche delle terapie intensive, dove i ricoveri passano da 15 a 18.

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono invece registrati 146.325 casi di positività, 1.574 in più rispetto a ieri, su un totale di 10.517 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 15%.

La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 330 nuovi casi, Bologna con 300, Ravenna (195), Reggio Emilia (167), Ferrara (120), Parma (119), Rimini (114), Piacenza (30). Poi l’Imolese (86), Cesena (72), Forlì (41).

In regione altri 73 nuovi decessi: uno in provincia di Piacenza; 7 in quella di Parma; 8 in quella di Modena; 41 in quella di Bologna; 3 decessi nel ferrarese; 7 in provincia di Ravenna e 6 in provincia di Forlì- Cesena. Nessun decesso nel reggiano e nel riminese. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 6.645.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 222 (+2 rispetto a ieri), 2.831 quelli negli altri reparti Covid (+12). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 13 a Piacenza (numero invariato rispetto a ieri), 18 a Parma (+3), 30 a Reggio Emilia (invariato), 39 a Modena (-3), 57 a Bologna (invariato), 6 a Imola (invariato), 18 a Ferrara (+1 rispetto a ieri),13 a Ravenna (invariato), 5 a Forlì (invariato), 1 a Cesena (-1) e 22 a Rimini (+2).