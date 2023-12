Il derby costa caro alla Reggiana: in arrivo 21 Daspo

Daspo per 21 tifosi della Reggiana per i disordini causati il 2 settembre scorso prima e durante il derby. La Questura di Parma, come scrive Il Resto del Carlino, avrebbe avviato la procedura che porterebbe all’emissione dei Daspo (ancora non emessi ufficialmente) per i tifosi, accusati di essere responsabili di aver tirato il freno a mano del treno che trasportava centinaia di sostenitori granata, causando lo stop del convoglio prima dell’arrivo in stazione a Parma per poter scendere sui binari della ferrovia e sfuggire al cordone di contenimento per recarsi poi allo stadio.

Diversi di loro avrebbero lanciato anche dei fumogeni in campo durante il match, costringendo l’arbitro a sospendere più volte la partita a inizio primo tempo vista la scarsa visibilità. Anche per i tifosi del Parma sarebbero in arrivo provvedimenti per aver lanciato un mattone sul finestrino dell’autobus che trasportava i calciatori della Reggiana.