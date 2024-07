Il dormitorio del Cornocchio diventa un centro di accoglienza

Niente più dormitorio per l'emergenza freddo, via a un centro di accoglienza per senzatetto di nuova generazione. Con un investimento di oltre 900 mila euro provenienti dai fondi del Pnrr, in città sorgerà una 'Stazione di posta', un centro servizi che non si limiterà ad accogliere per una o più notti chi dorme in strada, ma tenterà di rispondere ai bisogni di protezione, ristoro e orientamento verso percorsi di reinserimento. Nei giorni scorsi una determina ha stabilito lo stanziamento e l’affidamento dei lavori alla società partecipata.

Numerose le realtà del volontariato e del terzo settore impegnate in questa nuova sfida. Le persone verranno seguite passo passo con l'obiettivo di reinserirle nella società. Lo riferisce La Gazzetta di Parma in edicola.