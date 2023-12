Il femminicidio di Salso, le aziende in fiamme, la morte di Carretta, la tragedia in viale Tanara: Parma, i fatti simbolo del 2023

Aziende in fiamme, la morte di Ferdinando Carretta, l'addio di Buffon al calcio, l'omicidio di Eleonora Moruzzi a Bardi e il femminicidio di Salso. Sono stati tanti i casi di cronaca (e non) che hanno contraddistinto questo 2023 a Parma e provincia.

Gli omicidi

Tra i fatti maggiormente violenti si annovera l'omicidio suicidio di inizio ottobre a Bardi, dove Bernard Zucconi, 82 anni, spara alla moglie Eleonora Moruzzi, 83enne, e poi rivolge la pistola contro di sè. La donna muore sul colpo, lui qualche giorno dopo all'ospedale Maggiore.

Non solo Bardi. A fine ottobre un altro fatto di sangue: in via Faelli, all'interno di un appartamento che ospita migranti, un 23enne armato di coltello, Rabbi Hosen, sgozza, uccidendolo, un altro ospite della struttura, il 24enne bengalese Rabby Ahmed.

Appena un mese più tardi, il 28 novembre, Salsomaggiore viene scossa da un'altra tragedia: Meena Kumari, 66enne indiana, viene uccisa dal marito Lal Onkar, 67 anni, con una mazza da cricket. L'uomo la colpisce sia in strada sia in casa, fino ad ammazzarla. A bloccarlo è stata una giovane carabiniera libera dal servizio: Noemi Schiraldi, 31 anni, da quattro in servizio alla stazione di Salsomaggiore.

Il dipinto

Nella cripta del Duomo viene scoperto un affresco rimasto nascosto dietro una parete per più di 50 anni. Il dipinto quattrocentesco della Madonna con bambino con i santi Pietro e Giovanni è stato sottoposto a restauro.

La maxi operazione

A fine febbraio operazione della Guardia di Finanza di Parma, che sequestra beni per 149 milioni di euro a conclusione di una indagine per frode sui carburanti. Sequestrate anche 17 pompe bianche.

Aziende in fiamme

Il 28 aprile, un mega rogo in via Emilio Lepido distrugge un capannone che ospita due negozi (Happy home mercatone e Bimbo store). Una nube di fumo avvolge la città. Il 27 maggio brucia invece un'azienda a Fidenza: la Monteplast, nel quartiere La Bionda. La fabbrica, che si occupa della lavorazione di materie prime plastiche come balle, bobine, polveri, semilavorati e granulati, è andata distrutta.

La tragedia di Amsterdam

A maggio muore Gabriele Gallani, deceduto dopo la caduta in un canale ad Amsterdam.

La morte di Carretta

Non solo omicidi: il 2023 sarà ricordato anche per la morte di Ferdinando Carretta, nel suo appartamento di Forlì lo scorso primo giugno, all'età di 61 anni. A Forlì viveva da quando era tornato in libertà. Il 4 agosto del 1989, a Parma, uccise a colpi d’arma da fuoco i genitori Giuseppe e Marta, 53 e 50 anni, e il fratello minore Nicola, ventitreenne, ma venne rintracciato solo nove anni dopo, quando si era trasferito in Inghilterra. A Londra lavorava come pony express e fu scoperto da un 'bobby' durante un controllo dei documenti. Riuscì per anni a tenere segreta la strage e anche quando venne rintracciato nel 1998 assicurò di non sapere nulla dei suoi genitori. Poi però, in un'intervista televisiva durante una puntata di 'Chi l'ha visto?', confessò pubblicamente il suo reato, prima di renderla al pubblico ministero, spiegando nel dettaglio gli omicidi.

Buffon

Gigi Buffon si ritira dal calcio giocato: dà l'addio al Parma, nel futuro c'è la Nazionale.

Maltempo

Il 22 luglio violenta grandinata sulla fascia pedemontana del Parmense: colpiti in particolare i comuni di Felino e Sala Baganza e, in parte, le frazioni del comune di Parma, Panocchia, Carignano e Corcagnano.

Tragedia in viale Tanara

La vigilia di Ferragosto, un incendio all'alba distrugge un'ala della residenza Arianna per anziani e disabili. Muore la 62enne Adreana Borella, undici le persone intossicate.

Precipita il deltaplano

Un deltaplano precipita l'11 settembre in un campo a Basilicanova: perdono la vita Walter Righelli e Fabio Lentoni.

Demolito il Bla Bla

In viale Lepido se ne va un pezzo storico della città: demolito il Bla bla.

Ancelotti

In ottobre all'auditorium Paganini conferita la laurea ad honorem a Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid e tra i più vincenti del calcio.

Tragedia al parco Ducale

Il 30 ottobre il cadavere di una donna di 56 anni residente a Felino viene recuperato nelle acque del laghetto.

Migliaia in piazza a Parma il 25 novembre

In piazza a Parma per dire basta alla violenza sulle donne. In migliaia hanno sfilato in corteo a pochi giorni dal femminicidio di Giulia Cecchettin.

Attaccato da uno squalo in Australia

Matteo Mariotti, 20enne di Parma, è rimasto vittima di un attacco di uno squalo non lontano da Brisbane, in Australia. E' accaduto l'11 dicembre. "Mi stava trascinando al largo ma sono riuscito con le mani a prendergli la testa e liberare la mia gamba, anche se dal ginocchio in giù capivo che non c'era più niente".