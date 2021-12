Rubano 4 mila euro tra gioielli e borse in un appartamento: due arresti

Sono entrati, alle prime ore dell'alba del giorno di Santa Stefano, all'interno di un appartamento in via Carl Marx a Parma, nel quartiere Lubiana. Due ladri di origine georgiana, di 52 e 47 anni, sono stati arrestati dai poliziotti delle Volanti che sono riusciti a bloccarli poco dopo che avevano commesso il furto. Verso le ore 6 infatti il proprietario ha ricevuto sul suo smartphone la segnalazione del sistema d'allarme che due persone erano entrate all'interno del suo appartamento. I poliziotti, dopo aver ricevuto la chiamata dell'uomo, sono andati sul posto. Il proprietario, che vedeva tutto dalla telecamere, aggiornava gli agenti che, dopo aver ispezionato l'interno sono riusciti a bloccare due uomini, che corrispondevano alla descrizione dei ladri, nella zona di via Gibertini. I due, entrambi georgiani di 52 e 47 anni, avevano ancora in tasca il bottino: circa 4 mila euro tra borse e gioielli. Per loro sono scattate le manette con l'accusa di furto aggravato