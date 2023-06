Il Generale Zuccher in visita al Comando Provinciale di Parma

Il Generale di Brigata Massimo Zuccher, Comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna”, nel corso della mattinata, ha fatto visita al Comando Provinciale di Parma dove è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Pasqualino Toscani. Ha incontrato tutti gli ufficiali, i Comandanti dei Reparti Speciali presenti sul territorio i Comandanti di Stazione. Rivolgendosi ai militari presenti, ha espresso un ringraziamento per quanto quotidianamente svolto, soffermandosi sui valori di fedeltà, giustizia e abnegazione che devono guidare tutti i Carabinieri, chiamati ad affrontare nuove sfide per tutelare il diritto alla sicurezza di ogni cittadino, assicurando il pieno impegno per garantire prossimità e rassicurazione sociale. Nell’ambito della visita il Generale ha consegnato alcuni attestati di riconoscimento. Nel dettaglio: Encomio semplice al Car. Francesco Fiorillo e Car. Massimo Nicastro, entrambi effettivi alla Stazione Carabinieri di Colorno, che il 17 dicembre scorso, evidenziando generoso slancio e spiccato coraggio, non hanno esitato, a intervenire in soccorso di una donna aggredita con ferocia da un cane di grossa taglia fuggito da un cortile privato. Dopo aver ingaggiato una colluttazione con l’animale, riuscivano a trarla in salvo, scongiurando più gravi conseguenze. Encomio Semplice e Compiacimento al Brig.

Capo Alessandro Tosi e al Brig. Paolo Ciani, entrambi effetti a Nucleo Radiomobile della Compagnia di Borgo Val di Taro, che ad agosto 2022 ad Albareto evidenziando spirito d’iniziativa e spiccata professionalità, non hanno esitato a soccorrere un uomo che, allontanatosi da casa, dopo aver perso l’orientamento, era accidentalmente scivolato in un dirupo finendo nelle acque di un torrente. Le immediate ricerche, rese oltremodo difficoltose dalle condizioni di tempo e di luogo, consentivano di individuare il malcapitato che giaceva inerme ed in stato confusionale, così da trarlo in salvo, scongiurando più gravi conseguenze. Al termine della consegna degli attestati di riconoscimento l’alto ufficiale ha partecipato all’intitolazione del piazzale, dove è stato anche allestito un parco giochi per i figli dei militari, della Compagnia Carabinieri di Parma alla memoria del Gen. C.A. Sergio Boscarato ultimo Comandante della Legione Carabinieri di Parma e primo Ufficiale ad aver assunto il Comando del Provinciale Carabinieri di Parma, a seguito della variazione dell’assetto ordinativo dell’Arma Benemerita su base regionale, avvenuto nel 1991. Alla toccante cerimonia, con lo scoprimento della targa, ha partecipato la figlia Serena nonché una numerosa rappresentanza di Carabinieri.