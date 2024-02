Il giallo del cadavere in via Sidoli, l'affittuaria di Alessandra Ollari: "Scomparsa a giugno? Non la sentivo da un anno"

Mistero fitto sul cadavere ritrovato in via Sidoli, a pochi metri da alcune palazzine. La domanda che tutti si fanno in questio giorni è di chi sia quel corpo, ridotto a niente dal tempo che lo ha consumato fino a renderlo totalmente irriconoscibile. Gli inquirenti stanno valutando diverse piste. Tra queste, anche quella delle persone scomparse. Tra loro, spicca il nome di Alessandra Ollari, sparita a Parma il 29 giugno 2023, ma la sua affittuaria a "Pomeriggio Cinque" spiega di aver provato a rintracciare al telefono la 59enne prima di quella data e di non aver mai ricevuto risposta. Adesso che nella periferia di Parma è stato rinvenuto quel cadavere in evidente stato di decomposizione, il pensiero va proprio a lei (la Procura di Parma ha aperto nei mesi scorsi un fascicolo per omicidio volontario contro ignoti).

"Quando ho letto la notizia ho subito pensato a lei" - racconta la donna nell'intervista, una parrucchiera che lavora nel locale di proprietà della 59enne a Calestano - "L'ho sentita l'ultima volta a maggio 2022, le ho mandato un messaggio e lei mi ha risposto subito - racconta la parrucchiera - poi l'ho contattata a giugno ma non ha più risposto né ai messaggi né alle telefonate",