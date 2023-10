Il giallo di Casaltone: ritrovato il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione

La Polizia è al lavoro per dare un nome al corpo senza vita trovato ieri, intorno all'ora di cena, in località Casaltone. L'unica cosa che al momento pare certa è il sesso: il cadavere in avanzato stato di decomposizione dovrebbe essere quello di un uomo. Come sia finito nel fossato non si sa, tocca agli inquirenti scoprire il motivo. Saranno necessari gli esami del medico legale a stabilire le cause della morte. Al momento non si esclude nessuna pista. Sul posto, lungo il canale, oltre alla Polizia anche la Scientifica. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco, chiamati per recuperare la salma.