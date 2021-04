Il Giro d'Italia passa da Parma

Quattro tappe del Giro d’Italia in Emilia-Romagna, che si conferma terra di ciclismo e di sport ospitando anche quest’anno una parte importante della più grande corsa italiana su due ruote e una delle più blasonate al mondo. Il passaggio da Parma è previsto martedì 11 maggio, con la quarta tappa, Piacenza-Sestola, di 186 Km, dove i ciclisti dovranno affrontare un dislivello di 1800m per raggiungere il primo arrivo in salita. La carovana rosa arriverà da Fidenza, attraverserà il centro storico. Attraverserà Piazza Caduti del Lavoro, via Gramsci, Via D'Azeglio, con il ponte di Mezzo che collega via Mazzini, fino a Piazza Garibaldi. Dopo via Repubblica e Piazza San Michele, ci sarà una deviazione verso piazza del Risorgimento, fino a via Duca Alessandro. Per proseguire poi lungo Botteghino, pedalando verso Reggio Emilia. Probabile un divieto di sosta, dalle 7 alle 14, verranno chiuse le uscite dello svincolo 10 di Via Emilia Ovest e l'uscita dello svincolo 17. Il passaggio è previsto per le 13.30, un orario di punta.