Il Ministro Lamorgese a Sorbolo: visiterà strutture confiscate alla mafia

Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese mercoledì 29 luglio sarà a Sorbolo (Parma), in occasione della consegna al Comune di un compendio immobiliare confiscato alla criminalità organizzata.

Alle ore 10, interverrà nella sala civica (via Gruppini 4) insieme al presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, al Procuratore della Repubblica di Parma Alfonso D'Avino, al direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati Bruno Frattasi, e al sindaco di Sorbolo Mezzani Nicola Cesari.

