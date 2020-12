"Il piano neve? Non ha funzionato": sui social è polemica

"Il piano neve non ha funzionato": è questa la sintesi dei messaggi indirizzati al sindaco Federico Pizzarotti su Facebook, dopo l'attesa nevicata abbondante che ha messo in difficoltà alcune zone della città. Il piano neve, soprattutto relativo alle prime ore del mattino, è stato disastroso secondo alcuni cittadini, con l'applicazione dello stesso che ha presentato qualche falla, visto che numerose strade sono andate in tilt. Per giunta, in molte arterie dell'anello della tangenziale - secondo quanto riferito da alcuni cittadini - lo sgombro non è stato celere, si sono verificati code e disagi anche qui. Oltre che in vari quartieri della città, come il Montanara, rimasto 'sporcato' dalla neve e reso inagibile a tratti soprattutto nelle prime ore della mattinata.