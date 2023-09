"Il Ponte Nord, un luogo di spaccio, consumo di crack e pericoloso dormitorio"

"Gravi, gravissime sono le responsabilità amministrative e politiche dell'ex sindaco Federico Pizzarotti per aver lasciato volutamente inutilizzato e nel degrado totale uno spazio sul Ponte Nord realizzato con soldi pubblici". Lo scrive l'ex assessore comunale Giovanni Paolo Bernini sul suo profilo Facebook. La struttura sarebbe dovuto diventare il Ponte delle Acque, sede del Bacino distrettuale del Fiume Po che nel frattempo ha trovato un'altra sede. Infatti è rimasto ancora il Ponte Europa. Un ponte costato 25 milioni di euro di soldi pubblici e mai utilizzato al quale ParmaToday.it ha dedicato un approfondimento. L'ex assessore comunale Giovanni Paolo Bernini ha diffuso sui social immagini che ritraggono il Ponte Nord come "un luogo di spaccio, consumo di crack e pericoloso dormitorio all'aperto tra la Stazione e la sede dell'Agenzia Europea della alimentazione. Ecco, alla prova dei fatti, in cosa consiste l'accoglienza a parole degli extracomunitari da parte degli esponenti della sinistra italiana. Mi appello al neo sindaco Michele Guerra - conlcude Bernini - affinché faccia subito transennare il volume sul Ponte".