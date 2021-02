Il Questore di Napoli vieta i funerali pubblici per Raffaele Cutolo

Il questore di Napoli, Alessandro Giuliano, ha disposto il divieto dello svolgimento di funerali in forma pubblica e solenne per Raffaele Cutolo, il boss della Nuova Camorra Organizzata detenuto al 41 bis e morto mercoledì all'ospedale di Parma. Il provvedimento è stato firmato nel pomeriggio e sarà notificato ai familiari. Domani mattina alle 11 sarà eseguita l'autopsia, poi la salma sarà trasferita dai familiari a Ottaviano (Napoli), città natale di Cutolo e nella quale risiedono i familiari. I funerali potranno svolgersi quindi solo in forma privata all'interno del cimitero, con la partecipazione dei soli familiari più stretti