Il Questore gli aveva notificato un foglio di via dall'Italia, arrestato a Rimini

La Polizia di Stato di Rimini ha arrestato un cittadino di nazionalità marocchina di 27 anni, responsabile del reato di tentato furto aggravato che risultava inosservante all'Ordine del Questore di Parma che gli aveva intimato di lasciare il Territorio Nazionale il 17 giugno del 2022. Il ragazzo trovato in possesso di cavetti Usb e pawer bank per un valore complessivo di euro 71 circa. Accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito, è stato tratto in arresto. Il giovane, con a carico precedenti contro il patrimonio, era una vecchia conoscenza delle forze di polizia di Parma.