Il Rolex rubato? Era esposto al Mercatinfiera: i poliziotti lo restituiscono al proprietario

Ha riconosciuto con certezza il Rolex che gli avevano rubato qualche mese prima a Roma esposto in uno degli stand del Mercantinfiera - la manifestazione che si è svolta lo scorso fine settimana alle Fiere di Parma - ed ha avvertito i poliziotti.

Il proprietario del Rolex modello Oyster Perpetual date Submariner lo ha visto all'interno di una teca di vetro e lo ha subito riconosciuto: gli agenti in servizio durante la manifestazione hanno verificato che era proprio quell'orologio, aveva lo stesso numero di serie. Il proprietario aveva presentato regolare denuncia: il prezioso orologio gli è stato restituito.

Nei confronti del venditore è scattata una denuncia per ricettazione: l'uomo aveva comprato l'orologio da una terza persona ma non aveva chiesto le certificazioni sulla provenienza e sull'autenticità. Il commerciante aveva acquistato un secondo orologio Rolex, sempre esposto sul banchetto del Mercantinfiera, che è stato sequestrato e si trova negli uffici della Questura in attesa della rivendicazione del legittimo proprietario.

