Il Sindaco Pizzarotti e l'Assessore Casa salutano il Comandante uscente Roberto Riva Cambrino

Il Comandante Roberto Riva Cambrino, ha incontrato nel pomeriggio il sindaco Federico Pizzarotti e l’assessore alla Sicurezza Cristiano Casa per il saluto ufficiale di congedo dal momento che si trasferirà nell’organico dirigenziale della città di Modena.

"Ringraziamo il Comandante per quello che ha fatto in questi due anni per la nostra città, per la collaborazione e la qualità del suo lavoro. Abbiamo lavorato in stretta sinergia, il corpo di Polizia Locale è cresciuto ed è stato portato avanti un impegno proficuo. Gli auguriamo buon lavoro per la nuova sfida professionale, avendolo conosciuto sappiamo che possiede ottime caratteristiche e siamo convinti che abbia davanti una carriera molto importante", lo hanno salutato così il Sindaco e l'assessore Casa.