Il taser in dotazione alla polizia di Parma: ecco come funziona

Da lunedì 18 luglio il taser arriva anche a Parma. Gli agenti delle Volanti avranno in dotazione questa pistola a impulsi elettrici che consente di sparare dei dardi che inviano una scarica elettrica che immobilizza per alcuni secondi la persona colpita. "Dopo una fase di formazione degli agenti arriva questo strumento che può essere importante contro la criminalità e aumenta gli standard di sicurezza per gli operatori della polizia di Stato", ha detto Giuseppe Costa, capo di Gabinetto della Questura di Parma, dove stamattina è stato presentato il nuovo strumento in dotazione. Il taser ha un raggio di azione di sette metri ed è dotato di due dardi che inviano una scarica elettrica e un puntatore laser.

L'utilizzo operativo di quest'arma non letale, di difesa e non di violenza, è stato avviato, con un cronoprogramma partito lo scorso 14 marzo, dopo una articolata fase di sperimentazione e un periodo di addestramento da parte degli operatori interessati.