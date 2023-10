Il torrente Enza cala di livello, ma ci sarà una nuova chiusura del Ponte

La nuova ondata di maltempo ha riportato la pioggia nella notte sul parmense. A Pratospilla sono caduti 300 millimetri di pioggia, mentre a Trefiumi 220. A Palanzano 132, il tutto in sole dieci ore. Nel mese di ottobre, secondo i rilievi delle stazioni automatiche, dovrebbero essere 90 millimetri in totale, un numero vicino alla media dei 104 attesi in questi periodi. Per il momento le schiarite consentono i lavori ai tecnici per riportare la situazione alla normalità, ma è attesa per lunedì una nuova perturbazione. Intanto, il torrente Enza sta progressivamente calando di livello dopo aver superato i livelli di guardia a Vetto. Intanto, il sindaco di Sorbolo Nicola Cesarilancia un appello social: "Per queste ragioni la riapertura dal ponte a Sorbolo (chiuso in mattinata per il passaggio della piena) è prevista per le ore 16.30, per permettere a tutti di transitare però fino alle ore 19 poiché si rende necessaria una seconda chiusura in quanto gli operatori si occuperanno della rimozione di legname contro le arcate del ponte. Operazioni che potranno durare per diverse ore fino a notte fonda".