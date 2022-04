Il viaggio al contrario di Anna: "Lascio Parma e torno a Kiev per riprendermi la mia vita"

Anna ha 28 anni, è una manager e lavora per una delle aziende più importanti dell’Ucraina. Ha sotto di se un pò di dipendenti. La sua casa è a Kiev, è li che ha lasciato tutto: i ricordi, il presente improvvisamente accartocciato e coperto dalle esplosioni di bombe russe che da 50 giorni piovono sui suoi connazionali stracciando ogni parvenza di normalità. L’Ucraina è un inferno, Kiev ancora no.

“Lì c’è il mio fidanzato. Sono scappata il 3 marzo, con mia madre ho vissuto a Parma in una casa. Siamo state benissimo, ma il nostro pensiero è fisso ad amici e parenti che sono rimasti a combattere e difendere la nostra terra. Le ho già detto che tornerò in Ucraina. Voglio riprendere in mano la mia vita, voglio rivedere i miei amici e il mio fidanzato. Lui lavora nei servizi di sicurezza ucraini.

Sono scappata dalla guerra, Kiev è deserta per ora, i miei amici mi dicono che il traffico è pari a zero. Eppure è una capitale europea, è grande, vederla deserta è deprimente. Molte zone sono distrutte ma non è come il Donbass o Mariupol dove è tutto raso al suolo. E’ pericoloso tornare, ma io ho il desiderio di riaprire la mia porta di casa”.

Anna parla benissimo l’Italiano. “Ho studiato a Kiev, ho fatto qualche corso anche qui. Sono scappata dall’Ucraina sapendo che in Italia avrei potuto trovare ospitalità. E così è stato. Il 13 maggio partirò con i ragazzi che hanno organizzato un viaggio per portare aiuti di ogni genere a Leopoli, da lì poi andrò a Kiev sperando di riabbracciare il mio fidanzato che lavora nei servizi di sicurezza ucraina. Non mi racconta niente perché è proibito, è un lavoro molto pericoloso. Ho un po’ paura se ci penso. Ma vi assicuro che arrivare in Italia scappando da casa mia non è stato come fare un viaggio turistico. Io voglio tornare a casa, non so come spiegarvelo: ho un desiderio forte di respirare l’aria di casa, di riuscire a salvare quello che è rimasto”.