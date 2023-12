Il Vice Ispettore Antonio Tedeschi nuovo responsabile della Polizia Ferroviaria

Nella mattinata di lunedì 11 dicembre è stato assegnato al Posto di Polizia Ferroviaria di Parma il Vice Ispettore Antonio Tedeschi che ha assunto l’incarico di Responsabile dell’Ufficio. Operatore di grande esperienza, maturata in altri contesti operativi quali Ufficio di Gabinetto e Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura di Parma con incarico di responsabile della Sala Operativa, ha collaborato in diverse occasioni ad operazioni in campo investigativo con la Squadra Mobile. Il nuovo Responsabile, laureato in giurisprudenza, fornirà un qualificato apporto, sia operativo che di indirizzo e coordinamento del personale della Specialità alle attività svolte quotidianamente dalla Polizia Ferroviaria. Al nuovo Responsabile ha dato il benvenuto il Dirigente del Compartimento Polizia Ferroviaria per l’Emilia-Romagna, Dirigente Superiore dott.ssa Annarita Santantonio.